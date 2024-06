Viel Kompromiss, wenig Pflicht: Deutschland holt den Wehrdienst zurück

Was hat Pistorius genau vor? Alle männlichen 18-Jährigen sollen verpflichten werden, in einem Online-Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Dienst zu geben. Frauen sollen dies freiwillig tun können. Dann kommt eine Ladung zur Musterung, der Folge geleistet werden muss.

Die soll aber nicht an alle gehen. Pro Jahr sollen 400.000 junge Männer den Fragebogen ausfüllen; ein Viertel davon, so Schätzungen, dürfte Interesse bekunden. Die "Geeignetsten", vorgesehen sind 40.000 Kandidaten pro Jahr, sollen zur Musterung bestellt werden.

Prämie und Zusatzangebote

Angeboten werden soll eine Grundausbildung von sechs Monaten, die aber auf bis zu 17 Monate verlängert werden kann. Bezahlt werden soll der neue Wehrdienst ähnlich wie der freiwillige Wehrdienst, den es schon seit Jahren gibt (beginnend bei 1.500 Euro). Wer länger als nur für die sechsmonatige Grundausbildung bleibt, soll eine Prämie erhalten, lau Spiegel seien 5.000 Euro im Gespräch; zudem würden Zusatzangebote wie kostenlose Sprachkurse oder ein kostenloser Führerschein diskutiert.

Geht es nach Pistorius, so der Spiegel, sollen die Fragebögen schon 2025 rausgehen. Die Kosten für den neuen Dienst bezifferte der Verteidigungsminister für 2025 mit 1,4 Milliarden Euro, dies sei aus dem laufenden Haushalt finanzierbar.

Sein Vorhaben hat Pistorius von den Schweden kopiert, dort gilt der Wehrdienst als "Auszeichnung" – ein Wandel des gesellschaftlichen Ansehend der Wehrpflicht, so will man die Jungen locken. In den kommenden Jahren will man so die Streitkräfte auf rund 203.000, langfristig auf 270.000 Soldatinnen und Soldaten steigern.