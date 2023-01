Wie marod ist die deutsche Bundeswehr?

Bei einer Übung vor wenigen Wochen fielen 18 von 18 Panzern aus, bei AuslandseinsĂ€tzen fehlen NachtsichtgerĂ€te und im Ernstfall hĂ€tte man nur noch Munition fĂŒr zwei Tage Gefecht. In der deutschen Bundeswehr wurde - so wie in viele Armeen in Europa - in den letzten Jahren zu viel gespart. Wie prekĂ€r die Lage ist, wo die grĂ¶ĂŸten MĂ€ngel sind, und was es angesichts der Ukraine-Krise jetzt braucht, erklĂ€rt der KURIER-Redakteur und MilitĂ€rexperte Armin Arbeiter im heutigen Daily Podcast.