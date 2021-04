Der Menschenrechtsslalom vor den Winterspielen in Peking

Die logische Folge: eine Debatte über den möglichen Boykott der Spiele. Initiiert innerhalb der USA, gefolgt im Februar von 180 chinesischen Aktivistengruppen (Uiguren, Tibeter, Hongkonger, Dissidenten), die Druck auf Sponsoren, Sportverbände, Regierungen und Sportler machen und versuchen, den Namen „Genozid-Spiele“ zu etablieren.

„China, unter der Kontrolle der Kommunistischen Partei, verdient kein olympisches Vorzeigeprojekt“, schreibt der republikanische US-Senator Mitt Romney in einem Gastkommentar in der New York Times. Schon vor einem Jahr haben in den USA eine Handvoll Senatoren eine Resolution eingereicht, die das olympische Komitee auffordert, die Spiele 2022 neu auszuschreiben. In Kanada und Großbritannien gibt es ähnliche parlamentarische Initiativen. Auch im EU-Parlament formiert sich eine entsprechende Gruppe.

Den Aufrufen hallte bisher eisernes Schweigen entgegen. Doch die politischen Spannungen zwischen Peking und dem Westen verschärfen sich. Und langsam steigt auch der Druck wegen Olympia – vor allem auf die Sponsoren. Neben der schwedischen Modekette H&M hatten sich deshalb zuletzt auch Sportartikel-Hersteller wie Nike und Adidas gegen die Menschenrechtsverletzungen Chinas in Xinjiang ausgesprochen, wo laut Berichten unter Zwangsarbeit von Uiguren auch Baumwolle für den internationalen Markt hergestellt wird.