Bericht: Halbe Million Uiguren zum Baumwollpflücken gezwungen

Polizeistaat und Umerziehung

Xinjiang wird seit Jahren wie ein Polizeistaat geführt. Hunderttausende Uiguren befinden sich laut internationalen Medienberichten in Lagern, wo sie arbeiten müssen oder umerzogen werden. Dort wird nicht nur Hochchinesisch gelernt, die Uiguren werden zudem gezwungen, patriotische Lieder zu singen oder der Kommunistischen Partei zu huldigen.

Überwacht werden sie in der gesamten Provinz bis in den privatesten Bereich. Zudem soll der China-Forscher Adrian Zenz nun herausgefunden haben, dass Angehörige der uigurischen Minderheit in großem Stil zum Pflücken von Baumwolle gezwungen werden.

Zenz hat dazu im Auftrag des Center for Global Policy in Washington öffentliche Aufzeichnungen und Berichte ausgewertet, die belegen sollen, dass es hierfür ein staatlich angeordnetes „Arbeitsprogramm“ gibt, das Menschen teils gegen ihren Willen zum Baumwollpflücken verpflichtet. Demnach sollen in diesem Jahr mehr als 500.000 Uiguren auf den Baumwollfeldern Chinas gearbeitet haben.

Untergebracht wurden sie demnach für diese Zeit in Wohnheimen, während ihre Kinder in staatlichen Einrichtungen wie Kinderheimen untergebracht werden. In den Heimen werden sowohl die Arbeiter, als auch die Kinder überwacht.