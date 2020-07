In Uiguren-Lagern: China soll Frauen zwangssterilisiert haben

Erneut weisen laut dem deutschen Magazin Spiegel zwei auf Dokumenten und Interviews beruhende Berichte darauf hin, wie gezielt Chinas Behörden gegen die in der Provinz Xinjiang lebende Minderheit der Uiguren und andere muslimische Bevölkerungsgruppen vorgeht.

Der aus Deutschland stammende Xinjiang-Forscher Adrian Zenz hat demnach für die kommunismuskritische Jamestown Foundation in Washington chinesische Statistiken und Regierungsdokumente ausgewertet. Wie der Spiegel über die Recherchen berichtet, brach die Geburtenrate in Xinjiang zwischen 2015 und 2018 dramatisch ein, im Schnitt um 24 Prozent, in zwei Präfekturen sogar um 84 Prozent. Zugleich habe der Staat Millionen in Geburtenkontrolle investiert.