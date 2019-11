Bilder belegen: Wie China die Denkmäler der Uiguren zerstört

Bis zu 1,8 Millionen muslimische Uiguren sind oder waren in chinesischen Internierungslagern eingesperrt. Der deutsche China-Experte Adrian Zenz spricht von einem "kulturellen Genozid": "Als Wissenschaftler hat man die Verantwortung, vorsichtig zu sein, was man sagt, aber auch, das Kind beim Namen zu nennen. Das, was in Xinjiang passiert, muss man so nennen", sagte er dem KURIER.