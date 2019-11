Unterdrückung in China: Fehlende Kritik ist "Armutszeugnis"

Besteht die Gefahr, dass das in Xinjiang erprobte System nun auch in anderen chinesischen Regionen angewendet wird?

Der Parteichef der KP in Xinjiang war zuvor in Tibet, das, was wir in Xinjiang sehen, basiert auf Erfahrungen in Tibet. Wir sehen auch schon erste Anzeichen, dass die Methoden in andere muslimische Regionen exportiert werden. Anfang 2018 wurde ein neues Religionsgesetz erlassen, die Reglementierung der Religionen wurde hochgeschraubt.

Warum?

Die Partei ist in die Defensive geraten, sie hat den Wettbewerb mit organisierten Religionen verloren, besonders dem Islam und dem Christentum. Die Minderheiten haben sich wieder vermehrt den Religionen zugewandt, auch Parteikader. Das steht im Widerspruch zur Grundmaxime, wonach Religion als „Opium“ unnötig wird, wenn Wohlstand erreicht ist. Das Gegenteil war der Fall.