Beweisbilder: Wie China Muslime unterdrückt und Moscheen abreißt

Geheime Dokumente der Kommunistischen Partei zeigen die systematische Verfolgung der Uiguren in China. So gibt die Regierung in Peking regelrechte Anleitungen zur massenhaften Internierung dieser muslimischen Minderheit, die im Nordwesten von China lebt. Auch hat die chinesische Führung in der Region Xinjiang zahlreiche Umerziehungslager erbauen lassen.

Internationale Journalisten haben die unglaublichen Ausmaße der Unterdrückung und Verfolgung unter dem Namen " China Cables" ("China-Telegramme") aufgedeckt.

Der KURIER zeigt Satellitenbilder, die beweisen, wie Moscheen und islamische Friedhöfe in den vergangenen Jahren systematisch zerstört worden sind. Mithilfe bekannter Koordinaten von Gebäuden lässt sich im Vergleich von Archivaufnahmen und aktuellen Bildern auf Google Earth die Zerstörung belegen.