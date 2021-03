Uiguren-Zwangsarbeit von chinesischen Forschern gelobt

Der deursche Ethnologe und China-Experte Adrian Zenz stöbert seit Jahren immer wieder Belege für den "kulturellen Genozid" auf, den er China an Uiguren vorwirft. Die muslimische Minderheit in der Provinz Xinjiang wird eingesperrt, umerzogen und zu Zwangsarbeit eingesetzt. Ihre Kinder werden ihnen weggenommen, Frauen zwangssterilisiert.

Im Internet finden sich mitunter indirekte Belege, wie Verwaltungsdokumente für Hunderttausende Kinder, die in staatlicher Obhut landeten. Zenz hat aber zum Beispiel auch als Erster die Bauausschreibungen für die Umerziehungslager für Uiguren aufgespürt - und Budgetsteigerung für neue Haftanstalten der Regierung von teilweise fast 1.000 Prozent.

Zuletzt wurde Zenz ein interessanter Link direkt zugespielt. Er offenbarte einen Bericht der chinesischen Nankai-Universität über Zwangsarbeitsmodelle, bei denen Hunderttausende internierte Uiguren in Betrieben oder als Baumwollpflücker in Xinjiang schuften. Viele davon seien in Küstenprovinzen verfrachtet worden, wo sie in Fabriken zu Niedrigstlöhnen arbeiteten.