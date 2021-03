Chinas Kurs zur absoluten Weltspitze

Während rund um den Globus die Pandemie noch wütet, tagen in Peking in der Großen Halle des Volkes ab diesem Freitag gleich mehr als 5.000 Delegierte, die aus allen Teilen Chinas angereist sind. Es ist die wichtigste Politshow des Landes, bei der alljährlich die Staats- und Parteiführung die offiziellen Ziele und Regierungsprogramme der KP-Spitze von den Abgeordneten abnicken lässt. Heuer steht auch der neue Fünfjahresplan an, in dem die Politelite sehr detailliert den Kurs der nächsten Jahre für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vorgibt.

Impfen, impfen, impfen

Damit alles reibungslos über die Bühne geht, wurden alle Mitglieder des Nationalen Volkskongresses und dessen Beratungsgremiums jetzt geimpft, wie der Vorsitzende des Pharmakonzerns Sinopharm, Yu Qingming, stolz verkündete. In ganz Peking lief eine riesige Impfaktion – niemand, vom Taxifahrer bis zur Reinigungskraft, soll die demonstrierte Normalität gefährden.

Sinopharm ist nur einer von drei chinesischen Konzernen, die einen Corona-Impfstoff entwickelt haben. Wie wichtig eine eigene Pharmaindustrie ist, das erfährt gerade die ganze Welt. China hat weitere Schlüsse aus der Pandemie gezogen: Seine Abhängigkeit vom Weltmarkt, vom Import von Hochtechnologie und der US-Handelskrieg – all diese Erfahrungen schlagen sich im Fünfjahresplan von 2021 bis 2025 nieder.