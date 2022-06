Das liberale Amerika fürchtet um die Rechte von Homosexuellen

Sam und Rachel sind mittlerweile zum Kapitol weitergezogen. Dort lieferten sich auch am Samstag Abtreibungsgegner und -befürworter heftige Rede-Duelle. In Phoenix in Arizona musste die Polizei sogar Tränengas einsetzen, nachdem Abtreibungsgegner das Parlament angegriffen hatten und Abgeordnete in Schutzkeller flohen. Wer sich bei dieser gesellschaftlichen Polarisierung politisch im November bei den Wahlen im Kongress Hände und Reputation verbrennen wird, ist die Frage der Stunde.

Trump soll zweifeln

Präsident Joe Biden, gebeutelt von Inflation, Corona und anderen Krisen, setzt auf einen Mobilisierungseffekt. "Abtreibung steht auf dem Wahlzettel", sagt der Demokrat. Er nennt das Urteil des "radikalisierten" Obersten Gerichtshof "tragisch". Eine Mehrheit, um das Gericht auszukontern, hat er aber nicht.