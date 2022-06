USA kippt Abtreibungsrecht: Was das jetzt bedeutet

Der liberale Teil an Ost- und Westküste wird Schwangerschaftsabbrüche wie bisher gestatten und muss sich auf viele hilfesuchende Frauen einstellen, die in ihren Heimatstädten keine Anlaufstellen mehr finden, um ungeborenes Leben im Rahmen der Vorschriften zu beenden. Ärzte warnen vor einem Flickenteppich, der am Ende des Tages Menschenleben kosten wird – etwa dann, wenn Frauen, die in ihrem Wohnort keinen Schwangerschaftsabbruch mehr durchführen können, zu gefährlichen Selbst-Behandlungen schreiten.

In Erwartung der Kehrtwende, die Trump bereits im Wahlkampf 2016 in Aussicht gestellt und damit die Stimmen von Millionen evangelikalen Abtreibungsgegnern für sich gewinnen konnte, haben viele Bundesstaaten „Trigger“-Gesetze vorbereitet oder schon verabschiedet. Sie treten automatisch in Kraft, wenn "Roe gegen Wade" formal gekippt ist. Das ist etwa in Idaho, Utah, Wyoming, Nord- und Süd-Dakota, Missouri, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Louisiana, Texas, Arkansas und Mississippi der Fall. Dort sind Schwangerschaftsabbrüche künftig verboten.