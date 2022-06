Abtreibungsrecht gekippt: Trump jubelt, Obama ruft zu Widerstand auf

Ein paar Straßen weiter feierten Abtreibungsgegner "ihren" Erfolg: konservative, der Kirche nahe stehende Organisationen, mit Seifenblasen und Plakaten, auf denen steht "Wir schreiben Geschichte!" und "Unsere Babys werden leben!"

Kritik von Demokraten

US-Präsident Joe Biden nannte die Entscheidung einen "tragischen Fehler": "Es ist meiner Ansicht nach die Verwirklichung einer extremen Ideologie. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um diesen zutiefst unamerikanischen Angriff zu bekämpfen." Der US-Kongress müsse jetzt handeln, um in der Sache das letzte Wort zu haben. "Es ist nicht vorbei", so Biden.