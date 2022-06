Oslo: Tote und Verletzte nach Schießerei in Schwulenbar

Bei einer Schießerei in einem Nachtclub in der norwegischen Hauptstadt Oslo sind zwei Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt worden, teilte die norwegische Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Ein Verdächtiger sei in der Nähe des vorwiegend von Homosexuellen frequentierten Etablissements festgenommen worden, hieß es. Über die Hintergründe war vorerst nichts bekannt. Vorerst wurde der Vorfall nicht als terroristisch eingestuft.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk NRK und andere lokale Medien berichteten, die Schießerei habe sich im London Pub ereignet, einer beliebten Schwulenbar im Stadtzentrum. In Oslo findet am Samstag die jährliche Pride-Parade statt.