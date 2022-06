Blutbad in deutschem Supermarkt: Zwei Tote

In einem Lebensmittelmarkt im nordhessischen Schwalmstadt sind zwei Menschen durch SchĂŒsse gestorben. Die Polizei geht davon aus, dass ein Mann eine Frau und sich selbst getötet hat. Das hĂ€tten Zeugen der Tat ĂŒbereinstimmend berichtet, wurde am Dienstag mitgeteilt: „Nach den ersten Ermittlungen zu dem Ablauf der Tat liegen derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung dritter Personen vor.“

Beim mutmaßlichen TĂ€ter handelte es sich demnach um einen 58-JĂ€hrigen, beim Opfer um eine 53 Jahre alte Frau. In welcher Beziehung sie zueinander standen, war zunĂ€chst unklar. Weitere Menschen seien bei der Tat nicht zu Schaden gekommen.