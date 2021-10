CSU: Steht Söders One-Man-Show vor dem Aus?

Markus Söder, ein Mann von 1,94 Meter, hat alleine wegen seiner Größe kein Problem, auf großen Bühnen zu stehen. Auch ist er um kein Wortspiel verlegen. Wenn er Auftritte absagt, so wie jenen am Wochenende beim Jahrestreffen der Jungen Union – die erste bundesweite CDU/CSU-Veranstaltung seit der Wahlniederlage – sorgt das für Spekulationen. Will er sich der Kritik an seinem Verhalten gegenüber Armin Laschet entziehen? Oder ist sein anderer Termin, die Basiskonferenz in Oberfranken, einfach zu wichtig?

Fest steht, dass der von vielen umschwärmte CSU-Chef zuletzt wenig Schmeichelhaftes zu hören bekam. Aus den Reihen der Schwesterpartei CDU, wo Friedrich Merz ihn als "rüpelhaft" und "respektlos" tadelte, und den eigenen Leuten in Bayern.