Isch over, Armin Laschet?

Laschet sucht Ausweg

Um Laschets Zukunft ging es auch am Dienstagabend. Bevor die Abgeordneten von CDU/CSU zusammenkamen, um ihren Fraktionschef zu wählen, schlug Laschet – gemeinsam mit Söder – vor, dass der bisherige Fraktionschef Ralph Brinkhaus für die nächsten sechs Monate im Amt bleibt, bis klar ist, ob es zu Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP kommt. Eine Vermutung: Laschet will sich den Posten offen halten, um zumindest noch Oppositionsführer zu werden.

Brinkhaus wurde schließlich mit 85 Prozent wiedergewählt. Vor der Abstimmung war nicht ausgeschlossen worden, dass sich Gegenkandidaten melden. Laschet, der ebenfalls anwesend war und sich für Fehler im Wahlkampf entschuldigte, musste sich heftiger Kritik stellen. In Berlin machten am Dienstag zudem Gerüchte die Runde, wonach sich einige in der CDU eine führende Rolle Söders bei möglichen Gesprächen mit FDP und Grünen wünschen.

Söder hatte die Option zu Sondierungen trotz Gratulation an Scholz nicht ganz ausgeschlossen: Es gebe „eine kleine Möglichkeit“, dass die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen am Ende nicht komme. Für diesen Fall hätte er eine „Matrix“ für gemeinsame Gespräche vorbereitet. Ob er Laschet als Mitverhandler dabei haben will, erwähnte er nicht.