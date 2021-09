Deutscher Politologe: „Echter Aufbruch schaut anders aus“

Dennoch glaubt Wolfgang Merkel, dass die CDU unbedingt einer kommenden Regierung vorstehen wolle – gemäß ihres Leitsatzes, wie der Politologe meint: „Macht nützt sich für den ab, der sie nicht hat.“ Die Konservativen brauchten die Macht so wie keine andere Partei in Deutschland. Sie werden versuchen, sich in die „Regierung zu flüchten“. Dazu komme, dass Laschet gar keine andere Wahl habe, in der Opposition würde er nicht überleben, in Berlin würde er sofort „geschreddert“.

"Wahl der Mitte"

Prinzipiell spricht der Politologe von einer „Wahl der Mitte“, die Ränder seien nicht gestärkt worden, im Fall der Linken arg geschwächt: „Sie musste viel Blut spenden an die SPD.“ Merkel führt zwei weitere Gründe ins Treffen: Dass die Parteiführung die populäre Figur Sahra Wagenknecht beiseitegeschoben habe, sei nicht hilfreich gewesen; zudem „stirbt der Linken im Osten das Klientel weg“. Der rechte Rand sei zwar nicht gewachsen, habe sich aber mit rund zehn Prozent stabil halten können. Die hohe Zustimmung für die AfD in Sachsen oder Thüringen etwa sei „beunruhigend“. „Da geht es nicht mehr nur um Protest“, so Merkel, „da hat sich eine Stammwählerschaft aus Überzeugung gebildet.“ Walter Friedl