China-Tagebuch: Von Schnellzügen und Mandolinen

Geely wird zum Player

Vor der Hoteltür steht ein rotes Fahrzeug, das an einen Smart gemahnt. Der kleine charmante Zweisitzer ist ein Geely, made in China - und hat unterm Tankdeckel eine Steckdose. 2035 sollen in ganz China nur noch Elektroautos neu zugelassen werden. Die E-Autodichte ist schon heute weitaus höher als in Europa. Geely wird auch in der alten Autowelt zum Player. Nach Übernahme von Volvo und dem erfolgreichen Turnaround hat man sich mit knapp zehn Prozent an Daimler beteiligt.