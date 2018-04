China-Tagebuch: VdB darf nach Xi und vor Duterte reden

Noch einmal großer Bahnhof für Alexander van der Bellen in Peking.

Am Rollfeld haben Soldaten Aufstellung genommen. Der österreichische Bundespräsident wird auch mit militärischem Pomp verabschiedet. Von einer Polizeieskorte wird die Österreich-Delegation direkt vors Rollfeld gefahren und schlendert Richtung Gangways. Die vordere ist mit einem roten Teppich drapiert.

Geflogen wird nicht wie üblich mit ordinären Airbus 320, sondern einem funkelnagelneuen Dreamliner, der Boeing 747, dem auch in China beliebten Verkaufsschlager der US-Flugzeugherstellers. Eine Referenz an das österreichische Staatsoberhaupt und an den Flughafen Wien. Hainan Airlines eröffnet im Oktober eine neue Direktverbindung: Shenzen-Wien