China-Tagebuch: Geigen-Wunderkind entzückt Xi

Tag 3 der Mega-Visite in China: In der Österreich-Delegation klingt immer noch die Stimmung beim Staatsbankett mit Präsident Xi Jinping nach. Der nicht zur Romantik neigende Bundespräsident schwärmt zum einen von der offenen Gesprächsatmosphäre. Zuvorderst aber davon "wie es im Saal mucksmäuschenstill war und viele zu Tränen gerührt waren". Die siebenjährige Cäcilia Anna Plöß, ein musikalisches Wunderkind aus Salzburg, gab zum Dessert vor der chinesischen Staatsspitze Mozart-Sonaten sowie ein österreichisches und chinesisches Volkslied zum Besten. Das Talent, in der Rolle des ewigen David bei den Goliaths dieser Welt erfolgreich gute Stimmung zu machen, liegt wohl in den Genen. Leopold Figl setzte in Moskau einst auf die Reblaus, Van der Bellen und Co. auf Mozart by Mädchen.