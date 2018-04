China-Tagebuch: Bilderbuchempfang in Peking

Sonne in Peking, Luftqualität laut Yahoo "gut" 10 Grad. Bis vorgestern lag eine dicke Smogglocke über der Stadt. Wettermäßig also Bilderbuchempfang für Alexander van der Bellen und seine Begleitung zum größten Staatsbesuch aller Zeiten in China. Ein Teil der Wirtschaftsdelegation ist schon in der Stadt. Kanzler Sebastian Kurz wird wegen Wahlkampfterminen in Salzburg erst Sonntag früh erwartet.

Am Tag 1 stehen daher Aufwärmtermine am Programm: Briefing durch Botschafter und Wirtschaftsdelegierten. Besuch der verbotenen Stadt; ein Rundgang durch eines der letzten alten Hutong-Viertel Pekings. Die alten Bauten in engen Gassen sind fast überall modernen Wohnbauten und Hochhäusern gewichen.