China: Die Seidenstraße bleibt eine Einbahn

Sebastian Kurz ist Sonntag früh rechtzeitig eingetroffen, um am Tag 2 der Mega-Visite als Kanzler gemeinsam mit dem Staatsoberhaupt vor Ort Flagge zu zeigen. Der von Kammerchef Christoph Leitl als „most handsome “ (= “attraktivste “) avisierte Regierungschef ist auch einer der Eröffnungsredner des Wirtschaftsforums: Die fast 200-köpfige Managerdelegation präsentiert sich möglichen neuen Geschäftspartnern oder erneuert alte Kontakte.

Zufriedene erste Bilanz von Präsident und Kanzler: Im Vorfeld seien unterschriftsreife Neuabschlüsse in Sachen Handel von einer Milliarde und ein Plus bei Direkt-Investitionen Chinas in Österreich von einer weiteren Milliarde Euro vereinbart worden.

Aus europäischer Sicht sieht die Bilanz der nachhaltigen Geschäfte zwischen China und Europa aber dramatisch anders aus: Peking hat sich aktuell mit fast 70 Milliarden im alten Kontinent eingekauft. Die von der chinesischen Planwirtschaft zugelassenen Investments europäischer Unternehmen in China machen nur ein Zehntel davon aus. Wer in diese Rechnung einbezieht, dass man aufgrund der Bevölkerungszahlen erst dann von Parität sprechen könnten, wenn Europa vier mal soviel in China investieren würde wie umgekehrt, für den wird noch plastischer: China als Reich der Mitte ist keine leere Floskel. China hat sich zur Mitte der Welt hochgearbeitet, an der bald niemand vorbei kommt ohne sich mit Peking zu arrangieren.

„China ist derzeit der spannendste Platz der Welt“, sagt der scheidende Wirtschaftskammer-Boss Leitl: „China soll auch in Europa investieren so viel es kann und will. Dann muss es aber auch uns erlaubt sein zu fordern, dass gewisse Sektoren in China für Europäer nicht weiter von Investitionen ausgenommen sind.“