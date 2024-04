Warum schon bald chinesische Polizisten in Ungarn patrouillieren

2011 hat Ungarn seine “Opening to the East”-Strategie verkündet, seitdem ist man wirtschaftlich und diplomatisch näher an China gerückt: China investiert Milliarden in das Land, baut im Rahmen seiner "Neuen Seidenstraße" eine Schnellzugverbindung zwischen Peking und Budapest, errichtet Fabriken für die E-Auto-Industrie und plant einen Campus für Shanghais Fudan-Universität.

Der Fokus der ungarisch-chinesischen Beziehung lässt sich auch am Flugplan der China Southern Airlines aufzeigen: Ab Juni fliegt die größte Airline Asiens viermal pro Woche von Budapest in die Wirtschaftsmetropole Guangzhou, in der Giganten wie BYD und Huawei beheimatet sind.