China geht der Nachwuchs aus: Niedrigste Geburtenrate seit 1978

Gleichzeitig bleibt die Zahl der Todesfälle stabil.

Das Milliardenvolk bewegt sich nach Expertenangaben auf ein Nullwachstum in der Entwicklung der Bevölkerung zu, die den Erwartungen nach in ein paar Jahren dann sogar schrumpfen dürfte. Die fortschreitende Überalterung der Gesellschaft wird China langfristig vor große sozioökonomische Probleme stellen: Zunehmend weniger Werktätige müssen in der zweitgrößten Volkswirtschaft immer mehr alte Leute versorgen.

Rückkehr der Ausgesetzten

Eine möglicher Hoffnungsschimmer: die Rückkehr der ungewollten Mädchen.

Hunderttausende wurden wegen der chinesischen Ein-Kind-Politik zwischen 1980 und 2015 ausgesetzt oder an Adoptiveltern ins Ausland vermittelt. Die Familien hatten lieber einen Sohn, der sich im Alter um sie kümmern sollte, die wenigsten konnten und wollten sich die Strafzahlungen für ein zweites Kind leisten.

In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen beruft man sich auf einen Bericht des amerikanischen Pew Research Center, dem zufolge allein in den Jahren 1999 bis 2016 fast 270.000 chinesische Kinder von ausländischen Eltern adoptiert wurden. Fast ein Drittel von ihnen lebt in den USA. Anfangs waren es zu 98 Prozent Mädchen.