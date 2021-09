Babyboom in Corona-Zeiten: Die Finnen haben Lust auf mehr

Die Soziologin Anna Rotkirch erkennt in Finnland eine Werteveränderung durch die Pandemie. Es seien Ausreden weggefallen, wie Reisen und Hobbys, um das Zeugen eines Kindes zu verschieben. Dabei ist das Gebären in Pandemie-Zeiten auch in Finnland nicht ungefährlich. Aufgrund des Geburtenrückgangs wurden kleinere Entbindungsstationen geschlossen, weshalb Hebammen bereits im Frühjahr über Personalmangel und Überlastung klagten.

Das dadurch vernachlässigte Testen führte zu Corona-Clustern in den gynäkologischen Abteilungen. Im Herbst will die Regierung dem Rätsel der Geburtsstatistiken auf die Spur kommen und mit einer aufwendigen Erhebung junge Finninnen und Finnen befragen. Das Problem des – langfristig vorherrschenden – Geburtenrückgangs wird auch von einem seit 2020 agierenden Netzwerks von finnischen Geburten- und Fruchtbarkeitsforschern untersucht. Ob sie auch das Rätsel um den Anstieg des Kinderwunsches in Zeiten von Corona lösen, bleibt offen.