Trotz Xi-Biden-Gipfel: China bleibt kompromisslos auf der Überholspur

Auch wenn man in China wohl ebenso wenig erfreut über die gemeinsamen Konfliktherde ist wie in den USA, so sieht man sich in Peking nicht gezwungen, sich mit der Suche nach schnellen Lösungen oder gar Kompromissen zu befassen. Der eigene Pfad ist aus chinesischer Sicht vorgezeichnet und wird stur beschritten. Er führt an die Spitze der globalen Mächte, also dazu, dass die Volksrepublik den Vereinigten Staaten den Rang abläuft. Fast schon gönnerhaft erklärte Xi seinem Gegenüber Biden deshalb am Montag: "Chinas Aufstieg muss für die USA keine Gefahr sein."

Xi kann aus zwei Gründen so denken und handeln. Zum einen, weil die beiden Nationen wirtschaftlich viel zu eng verflochten sind, als dass es zu einer Situation wie einst im Kalten Krieg kommen könnte. Zum anderen, weil er so fest im Sattel sitzt wie kaum ein chinesischer Staatschef vor ihm. Erst vergangene Woche hat er die Geschichte der Kommunistischen Partei umschreiben und sich somit offiziell auf eine Stufe mit Staatsgründer Mao heben lassen.