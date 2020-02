CDU-Parteitag bestimmt neuen Vorsitzenden am 25. April

Unter dem Druck der Krise in Thüringen und des Wahldebakels in Hamburg will die Partei den Wechsel an ihrer Spitze schneller vollziehen als ursprünglich geplant: Der Nachfolger von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll bereits auf einem Sonderparteitag am 25. April gewählt werden, erfuhren Nachrichtenagenturen am Montag aus Parteikreisen.

Dafür sprach sich das CDU-Präsidium am Montag in Berlin nach Teilnehmerangaben aus. Der Bundesvorstand muss dem noch zustimmen, was aber als Formalie gilt.

"Ich finde es wichtig, dass wir jetzt zügig zu einer Entscheidung kommen, dass also ein Bundesparteitag in den nächsten zwei Monaten ... über den neuen Vorsitz der CDU entscheidet", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn, der als einer der Kandidaten gilt. Er habe den Eindruck, dass viele CDU-Mitglieder ein "hohes Bedürfnis" nach Klarheit hätten.

Mit dem anvisierten Vorziehen des Führungswechsels reagierte die CDU auf den wachsenden Druck der vergangenen Tage: Die politischen Turbulenzen in Thüringen, wo sich der CDU-Landesverband den Vorgaben der Bundespartei verweigert, und das historische Wahldebakel am Sonntag in Hamburg hatten parteiintern die Rufe nach einer raschen Klärung der offenen Führungsfrage lauter werden lassen.

Bei der Wahl in Hamburg am Sonntag war die CDU auf 11,2 Prozent abgestürzt - es war ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Wahl auf Landesebene seit fast 70 Jahren.