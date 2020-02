CDU-Nachfolge: Jens Spahn bringt sich als erster in Stellung

Im Rennen um CDU-Vorsitz und deutsche Kanzlerkandidatur hat sich der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn erstmals zu seinen Ambitionen geäußert. Er habe „immer gesagt“ und dies in der vergangenen Zeit auch dokumentiert, „dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Spahn am Mittwoch am Rande einer Sitzung des Bundestagsgesundheitsausschusses in Berlin.

Mitgliederbefragung

Der ebenfalls für die Ämter gehandelte CDU-Politiker Friedrich Merz seinerseits hält einem Bericht zufolge ein Votum der rund 400.000 CDU-Mitglieder über den künftigen Parteivorsitzenden nun doch für denkbar. Er sei „nicht grundsätzlich gegen eine Beteiligung der Parteimitglieder durch eine Mitgliederbefragung“, sagte Merz' Sprecher am Mittwoch der „Bild“-Zeitung. „Die endgültige Entscheidung muss aber auf einem Bundesparteitag der CDU getroffen werden.“ Am Vorabend hatte Merz eine Mitgliederbefragung noch abgelehnt.