Brexit: Der Fahrplan für den Chaostag

Das Parlament entscheidet für die Verlängerung

Sollten sich die Abgeordneten heute dafür entscheiden, den Austritt Großbritanniens noch weiter zu verzögern, dann ergeben sich wieder mehrere Szenarien. Zu allererst muss die Premierministerin Theresa May nach Brüssel reisen.

EU lehnt Verlängerung ab

In der EU-Hauptstadt muss sie sich das OK aller 27 Mitgliedstaaten abholen, das Datum zu verschieben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn schon im Vorfeld war klar: Eine Verschiebung will die Union nur akzeptieren, wenn ihr ein triftiger Grund dafür vorgelegt wird. Die EU-Spitzen treffen sich nächste Woche Donnerstag und Freitag zum EU-Gipfel in Brüssel. Sollte die EU ablehnen, bleibt es beim Brexit Ende März. Siehe oben.

Doch am Donnerstag warb Donald Tusk für eine Verlängerung der Frist. Das gelte für den Fall, dass Großbritannien seine Brexit-Strategie überdenken wolle und einen Konsens finde müsse. Tusk verstehe unter deutlicher Verlängerung mindestens ein Jahr, erklärte ein EU-Vertreter laut Reuters.