Wie es ist, als Nachwuchspolitiker in Bosnien um Vertrauen zu kämpfen

Ante Kelavić und Selma Jahić trafen sich zum Austausch mit anderen Nachwuchspolitikern aus Bosnien-Herzegowina in Wien.

Im Rahmen der "Speak Up! Initiative", einem Format des österreichischen Außenministeriums und des US State Departements, trafen sich vergangene Woche Nachwuchspolitiker aus Bosnien-Herzegowina in Wien, darunter Kelavić.

"Du bist Politiker? Bist du ein Krimineller?"

Die größte Herausforderung als Nachwuchspolitiker in Bosnien? "Vertrauen gewinnen. Die aktuellen Politiker halten sich durch korrupte Geschäfte an der Macht. Die Menschen fragen dich, ob du ein Krimineller bist, warum solltest du sonst in die Politik gehen?"