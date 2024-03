Putin-Freund, Genozid-Leugner, Separatist: Bosniens Serbenführer Dodik tritt in Wien auf

Immer und immer wieder stellt der 65-Jährige eine Abspaltung seines Landesteils in den Raum. Der Völkermord von Srebrenica 1995, bei dem serbische Einheiten über 8.000 Bosniaken getötet haben, ist ihm zufolge nie passiert. Und aktuell läuft in Sarajevo ein Gerichtsprozess gegen ihn, weil er sich weigert, die Entscheidungen des Hohen Repräsentanten und des bosnischen Verfassungsgerichts anzuerkennen.

Bosnien-Herzegowina ist seit Ende des Kriegs 1995 in zwei weitgehend autonome Landesteile aufgeteilt: die bosniakisch-kroatische Föderation und die Republika Srpska . Den Krieg, der 1992 begann und rund 100.000 Menschen das Leben kostete, beendete der Friedensvertrag von Dayton . Bei öffentlichen Ämtern ist in Bosnien seither ethnischer Proporz entlang der drei Staatsvölker - Bosniaken, Serben und Kroaten - vorgesehen.

Pro-russische Haltung

International ist die Kritik an Dodik aber auch wegen seines guten Verhältnisses zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin besonders laut: Die beiden dürften sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 bereits viermal getroffen haben. Beim letzten Mal, Ende Februar 2024, beklagte Dodik den Druck des Westens. Und er versicherte: Sein Landesteil werde keine Sanktionen gegen Russland verhängen, sondern weiterhin mit Moskau kooperieren - so zitierte ihn jedenfalls die russische Nachrichtenagentur TASS. Die USA und Großbritannien haben Dodik längst auf ihre Sanktionslisten gesetzt. Am Donnerstag darf der umstrittene Balkanpolitiker in Wien auftreten.