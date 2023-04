Bosnien-Beauftragter Schmidt greift wieder durch

Langfristige Auswirkungen

Eine weitere Änderung des Hohen Repräsentanten soll erst am 1. Mai 2024 in Kraft getreten, vorausgesetzt das Parlament selbst unternimmt davor keine Änderung. Damit sollen in Zukunft weitere Blockaden durch Vetos der Vizepräsidenten nur möglich sein, wenn eine 3/5-Mehrheit der Abgeordneten auch dafür stimmt.

In der derzeitigen Zusammensetzung des Parlaments meinen Experten, das sei nur im Falle der HDZ möglich. Damit hat Schmidt der HDZ in Zukunft Macht eingeräumt. Ohne der kroatisch-nationalistisch Partei wird es in Zukunft keine Regierung geben, heißt die Analyse über Schmidts erneute Änderungen.

“Die HDZ kann durch diese illiberalen Änderungen nicht mehr umgangen werden“, analysiert Mujanović abschließend. “Die Erklärungen des Hohen Repräsentanten sind außerdem nicht wichtig. Er lügt. Wenn es ihm um Deblockaden ging, warum hat er oder sein Vorgänger das nicht in den vergangenen vier Jahren gemacht, als die HDZ die Regierungsbildung blockierte?“, fragt er zudem.

Wenige Stunden, nachdem die Regierung bestätigt wurde, forderte die HDZ weitere Änderungen. Sie wollen das Wahlgesetz der Präsidentschaft ändern. Denn derzeit sitzt Željko Komšić als Vertreter der Kroaten im Staatspräsidium. Da er sich aber als Bürger Bosnien-Herzegowinas sieht und nicht als Kroate, ist er den Nationalisten ein Dorn im Auge.