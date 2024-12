Nach Assad-Sturz: Auch der Iran gerät immer stärker unter Druck

Auch wenn Religionsführer Ali Khamenei davon spricht, dass der Iran und die „Achse des Widerstands“ in Zukunft sogar noch stärker würden: Dieser Tiefschlag hat die iranische Position in der Region enorm geschwächt. Er hat aber auch Auswirkungen nach innen. Die Landeswährung Rial verlor noch einmal deutlich an Wert.

Aufgrund der US-Sanktionen gegen sich geht es dem Iran wirtschaftlich ohnehin überhaupt nicht gut. Dass der Iran so viel Geld in seine Milizen im Ausland pumpt, während es vielen Menschen im eigenen Land nicht gut geht, wird kritisch gesehen.

Feind Trump kommt zurück

Dazu rückt die Rückkehr von Feind Donald Trump ins Weiße Haus im Jänner immer näher. Die Beziehungen zwischen dem Republikaner und den Mullahs sind schwer vorbelastet, fuhr Trump während seiner ersten Amtszeit doch eine stark antiiranische Politik und kündigte das Wiener Atomabkommen auf.

Laut dem Wall Street Journal prüft Trump nun Maßnahmen, um den Iran anderweitig an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern: Mögliche Luftangriffe auf Atomanlagen sind demnach eine der Optionen.

Khamenei machte für den Sturz Assads wenig überraschend Israel verantwortlich - und die USA, die die Machtübernahme ihm zufolge inszeniert hätten. Eine Rede, die er dazu hielt, wurde aufgenommen und später veröffentlicht, und nicht live übertragen, wie in den letzten Jahren üblich.

Wie schwer der Verlust des Verbündeten für den Iran tatsächlich wiegt und wie sensibel das Thema für Khamenei ist, lassen auch die seither großen Medienzensurbemühungen erahnen.

Die iranische Generalstaatsanwaltschaft warnte davor, „Themen anzusprechen, die die psychologische Sicherheit der Gesellschaft gefährden und die Öffentlichkeit über die Situation verängstigen“. Selbst iranische Hardliner-Medien hatten nach dem syrischen Regime-Sturz Verluste für den Iran eingeräumt.