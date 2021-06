Auf Augenhöhe: Was Biden und Putin besprechen wollen

Der Gipfel aus Sicht der USA

von Dirk Hautkapp, Washington

Erwartungen gesenkt, freundlicheren Ton angeschlagen – so geht Joe Biden heute, Mittwoch, in Genf mit Wladimir Putin zu Werke.

Der „Killer“, den Biden vor Wochen in einem TV-Interview in Putin sah, ist außer Dienst gestellt. Beim russischen Präsidenten handle es sich um einen „klugen“, „harten“ und „würdigen Gegner“, der allerdings einen „Keil in die transatlantische Solidarität treiben will“, sagte der US-Präsident am Dienstag.

Als solchem wolle er Putin Kooperationsbereitschaft signalisieren. Und gleichzeitig „rote Linien“.