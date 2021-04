Warum Joe Biden eine Beziehung mit dem "Killer“ Putin sucht

Auch wenn man in Moskau vorerst noch zögert, das Angebot anzunehmen, bekommt Putin damit dringend benötigte Anerkennung, wie auch Russland-Experte Gerhard Mangott analysiert. Es sei ihm gelungen, Russland "in der Aufmerksamkeit wieder ganz nach oben zu befördern“.

"Berechenbare Beziehung"

Biden wiederum sucht – abseits aller verbalen Attacken – eine "stabile und berechenbare Beziehung“ mit Russland. Er braucht das Land als Partner, um ein paar längst überständige Probleme der US-Außenpolitik zu lösen, wie etwa Afghanistan. Man sei dort ohnehin schon viel zu lange gewesen, meinte der US-Präsident, als er am Dienstag den endgültigen US-Abzug aus Afghanistan ankündigte. Am 11.September, also dem 20. Jahrestag des Anschlags auf die Twin Towers in New York sollen alle 10.000 US-Soldaten aus dem Land sein. Um das Bürgerkriegsland auch danach irgendwie stabil zu halten, ist der Einfluss der Regionalmacht Russland wichtig.

Russland als Iran-Vermittler

Im gerade wieder eskalierenden Konflikt mit dem Iran könnte Russland ebenfalls eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen, auch bei den Verhandlungen zum inzwischen weitgehend wertlosen Atomabkommen von 2015 saß Moskau mit am Tisch.

Auch jetzt sitzen europäische und iranische Diplomaten wieder in Wien zusammen und versuchen erneut einander näher zu kommen . Wien hat sich auch als Schauplatz für ein mögliches Biden-Putin-Gipfeltreffen ins Spiel gebracht. Offiziell will das Außenamt russische Berichte darüber nicht kommentieren. Man stehe immer für hochrangige Gespräche zur Verfügung, heißt es auf KURIER-Anfrage. Auch Mangott sieht Chancen für Wien als Gipfel-Schauplatz, allerdings frühestens im Herbst. Denn auf der Themenliste stünde auch ein neuer atomarer Abrüstungsvertrag, und der brauche noch einige diplomatische Vorarbeit.