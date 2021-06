Biden vor russisch-amerikanischem Gipfel in Genf gelandet

Beifall

Biden kam aus Brüssel, wo er am Montag am NATO-Gipfel teilgenommen und am Dienstag die Spitzen der EU getroffen hatte. Am Flughafenzaun klatschten ein paar Dutzend Schaulustige nach der Landung Beifall. Die Genfer Bevölkerung hat überwiegend Verständnis für die weiträumigen Straßensperren gezeigt. Viele Menschen freuten sich über das internationale Rampenlicht, in das die Stadt mit etwa 200.000 Einwohnern durch das Gipfeltreffen gerückt wird.