Wie Millionen zwischen OMV, Zenit St. Petersburg, Gazprom und Austria Wien fließen

Trotz der beachtlichen Summen scheinen auf den Dressen der Kampfmannschaften bei Zenit weder OMV noch Gazprom bei der Austria auf. Beide Sponsorings betreffen nur die Jugendarbeit. Um sich abzusichern, ließ die OMV ein Gutachten erstellen, mit dem Ergebnis, der Gegenwert ihres Zenit-Sponsorings sei marktüblich. „Ein wesentlicher Teil unseres Geschäftes findet in Russland statt. Daher hat die OMV ein Interesse an einem positiven Unternehmensimage in Russland. Dieses wird durch das Zenit-Sponsoring unterstützt“, argumentiert Rinofner. Das Image in der russischen Öffentlichkeit kann allerdings kaum gemeint sein, die OMV betreibt keine Tankstellen in Russland.