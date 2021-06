EM mit Schönheitsfehler: Eine Bühne für drei Autokraten

Politisch brisant ist auch, dass Russland mit einem zweiten Teilnehmer – der Ukraine – im Konflikt ist. Schon bei der Auslosung hatte man erstmals verhindert, dass zwei Länder gegeneinander spielen. Und das bei der ersten EM, die in ganz Europa stattfindet.

Viktor Orbán investiert in Ungarn mehr Geld in den Fußball als in Bildung. 4,6 Prozent des Bruttoinlandprodukts gibt seine Regierung für Bildung aus, 5 Prozent für die Entwicklung des Fußballs. Der 58-Jährige machte den Verteidiger seiner ehemaligen Uni-Mannschaft, László Kövér, zum Parlamentssprecher, Stürmer János Áder ist Staatspräsident.

Orbán will aber auch in den Nachbarländern Einfluss gewinnen durch Fußball, die Akademie in der serbischen Provinz Vojvodina eröffnete er im September 2018 selbst. In der Slowakei ist Dunajska Streda das Aushängeschild der ungarischen Minderheit. Der Unternehmer Oszkár Világi hat den Großteil der rund 40 Millionen Euro bezahlt, die in eine Akademie und ein neues Stadion gesteckt wurden. Zehn Millionen Euro soll die ungarische Regierung beigesteuert haben. Viktor Orbán ist auch deshalb ein gern gesehener Gast in der schmucken 13.000-Zuschauer-Arena.