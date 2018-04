Deutschland diskutiert Kopftuchverbot für Mädchen

In Deutschland haben sich mehrere Politiker der konservativen Union von Kanzlerin Angela Merkel für ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren ausgesprochen. "Prinzipiell ja", sagte Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer am Montag in München auf die Frage, wie sinnvoll er dies fände.

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sowie CDU-Vizechefin Julia Klöckner schlossen sich in Berlin einer entsprechenden Forderung des nordrhein-westfälischen Integrationsministers Joachim Stamp (FDP) und der nordrhein-westfälischen Integrationsbeauftragten Serap Güler (CDU) an.