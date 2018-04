Was junge Muslimas zur Kopftuch-Debatte sagen

Wie geht es eigentlich jemandem, der von seinem Vater gesagt bekommt, er müsse ein Kopftuch tragen? Und wie geht es einer Frau, die plötzlich vom Staat gesagt bekommt, dass sie ihr Kopftuch – etwa auf der Universität – nicht mehr tragen darf?

Seit sich die heimische Politik entschlossen hat, Kindern unter zehn Jahren das Tragen von Kopftüchern zu untersagen – ein Verbot, das man bis hin zur Uni ausweiten könne, wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aber auch Karoline Edtstadler, ÖVP-Staatssekretärin im Innenministerium, in den Raum gestellt hat –, wird viel über Frauen mit Kopftuch gesprochen. Mit ihnen sollte man aber auch reden – denn nur so bekommt man einen besseren Blick auf das Politikum Kopftuch.

Die vier Geschichten, die hier stehen (siehe Einträge unten), präsentieren nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit – Mädchen, die unter Zwang verhüllt werden, sprechen bekanntlich nicht gerade oft und gerne darüber. Unsere vier Protagonistinnen sind da anders – sie können wortgewandt begründen, warum sie ihr Kopftuch tragen, was es ihnen gibt, und wieso sie sich damit nicht unbedingt als Außenseiterinnen fühlen. Ihre Geschichten sollen einen Einblick in eine Welt geben, in der das Kopftuch Bürde sein kann, aber von den Frauen selbst auch als Bereicherung wahrgenommen wird – weil sie es freiwillig aufsetzen.