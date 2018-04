Kopftuch: Verbot an Unis müsste auch Kippas und Kreuze treffen

Vizekanzler Straches „umfassendes Kopftuchverbot“ im öffentlichen Dienst ist kaum umsetzbar. „Ich bin und war immer der Meinung, dass im öffentlichen Schulsystem, aber auch an der Universität und im öffentlichen Dienst, ein Kopftuchverbot analog zur Türkei sinnvoll ist.“

Wollte Heinz-Christian Strache einen Pflock einschlagen? Oder hat er das einfach so dahin gesagt?

Faktum ist, dass Österreichs Vizekanzler Donnerstagabend beim Talk im Hangar 7 genau diesen Wunsch ventilierte: ein Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst.

Kanzler Sebastian Kurz saß daneben und verzichtete auf den spontanen Hinweis, dass dies erstens nicht Thema und zweitens gar nicht im Koalitionspakt verankert sei – man düpiert seinen Koalitionspartner nicht ohne Not.

Tatsächlich aber gibt es beim Wunsch des freiheitlichen Parteichefs noch ein anderes Problem: Er ist rechtlich kaum umsetzbar.

Warum eigentlich?, könnte man einwenden.

Immerhin hat die Bundesregierung erst am Mittwoch verkündet, dass in Volksschulen und Kindergärten das Kopftuch verboten werden soll. Warum also nicht auch im öffentlichen Dienst?