Attentat auf Irans Schattenkrieger: Die wichtigsten Antworten

Er hatte das Flugzeug in Bagdad erst wenige Minuten zuvor verlassen, als den mächtigen iranischen General Kassem Soleimani (62) in der Nacht auf Freitag eine Rakete zerfetzte. Mit ihm starben mehrere Männer, darunter der führende irakische Kämpfer gegen den IS: Abu Mahdi al-Muhandis. Die Stoßwirkung des US-Drohnenangriffs reicht weit über Bagdad hinaus. Mit einem Mal ist die Kriegsgefahr zwischen den USA und dem Iran so groß wie lange nicht mehr.

Soleimani war im Iran populär und dem Revolutionsführer treu ergeben. Entsprechend martialisch drohte Verteidigungsminister Hatami mit „vernichtender Rache“. Hunderttausende Menschen gingen aus Protest auf die Straßen. Die schiitische Hisbollah im Libanon rief zu „weltweiter“ Vergeltung auf.