Albanien-Wahlen im Schatten von Corona und Korruption

Dass es in den Tagen vor der Wahl einmal heiß hergehet, kann schon mal passieren. Dass bei bewaffneten Auseinandersetzungen der beiden verfeindeten politischen Lager aber ein Mensch stirbt, zeigt, wie angespannt die Lage in Albanien ist.

Der Wahlhelfer der regierenden Sozialistischen Partei (PS) von Ministerpräsident Edi Rama soll am Mittwoch in der Stadt Elbasan beim „Stimmenkauf“ ertappt worden sein, wie es bei der gegnerischen national-konservativen Demokratischen Partei (PD) hieß. Deren Aktivisten haben das Auto des Wahlhelfers aufgehalten, es kam zum Kampf, der Mann wurde erschossen.

Der Vorwurf war nicht neu. Die Sozialisten von Ministerpräsident Edi Rama sollen – im großen Stil und wie schon bei vergangenen Wahlen – Stimmen kaufen. Auch mehrere EU-Botschafter haben zuletzt in einer Videobotschaft die Wähler davor gewarnt: „Verkauft eure Stimmen nicht“, appellieren sie an die Albaner. Und fordern sie zum aktiven Wählen auf.