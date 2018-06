Albanien: Unterstützung für Asylzentren außerhalb der EU

Albanien unterstützt eine Initiative Österreichs und Dänemarks zur Schaffung eines Asylzentrums außerhalb der EU, in denen abgewiesene Asylbewerber untergebracht werden könnten. „Albanien ist bereit, eine solche Initiative zu unterstützen“, sagte die stellvertretende albanische Innenministerin Romina Kuko am Freitag.

Kuko wollte aber nicht sagen, ob Albanien als Standort für ein solches Zentrum in Frage käme. Man müsse dies zuerst mit den Nachbarstaaten diskutieren, etwa mit Mazedonien, sagte Kuko. Das Thema sei am gestrigen Donnerstag bei dem in Sarajevo stattfindenden „Sondertreffen zur Kontrolle der Migrationsbewegungen auf der Balkanroute“ offiziell diskutiert worden.

EU-Treffen in Albanien

Die Vize-Innenministerin erklärte weiters, am 18./19. Juni werde in Wien ein Treffen im Rahmen einer Europol-Taskforce mit den Westbalkan-Staaten stattfinden. „Nachher wird das Bild klarer sein.“ Das österreichische Büro bei Europol habe eine entsprechende Einladung verschickt. Kuko kündigte außerdem ein Treffen von EU-Staaten im Oktober in Tirana an, um diese Asyl- und Migrationsfragen zu diskutieren. Mit Österreich gebe es bereits eine exzellente Zusammenarbeit, mit dabei sollen auch Griechenland, Deutschland und Dänemark sein, sagte die Vize-Ministerin. Die Einladung werde aber nicht auf wenige Staaten beschränkt sein, sondern auf alle EU-Staaten ausgedehnt werden.