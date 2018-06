EU-Asylreform komplett festgefahren

Auch die neue rechtsgerichtete Regierung in Rom lehnt den vorliegenden Vorschlag ab, allerdings weil er ihr nicht weit genug geht. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will während Österreichs EU-Ratspräsidentschaft einen "Paradigmenwechsel" in der EU-Asylpolitik. Er will in erster Linie Migration verhindern.