Coronahilfe für den Westbalkan: Diplomatie mit der Maske

Auch deshalb sei es so wichtig, dass man persönlich kommt, glauben Schallenberg und Edtstadler. „Wir wollen den Nachbarn zeigen, dass wir da sind. Masken-Diplomatie können wir auch“, sagt der Außenminister.

Die Reise macht auch deutlich, dass bei geschlossenen Grenzen und in Eigenverantwortung der Regierungen in den verschiedenen Ländern die Vorsichtsmaßnahmen unterschiedlich gehandhabt werden. Während der albanische Außenminister auf die Begrüßung per Ellenbogen bestand, trugen in Tirana nur die österreichischen Minister Masken. Im Kosovo hatten die Minister Glauk Konjufca und Blerim Reka ebenso Maske und Handschuhe an wie in Serbien Europaministerin Jadranka Joksimović. Der serbische Außenminister Dačić blieb oben ohne. Aber zumindest verzichtete er auf eine Umarmung, für die der serbische Langzeitminister inzwischen weltbekannt ist. „Ivica schafft immer einen warmen Empfang, auch wenn heute Umarmungen vermieden werden“, scherzt Schallenberg – mit Maske.