Moderater Islam am Balkan unter Druck: "Mit Religion hat das nichts zu tun"

Am Balkan ist man seit dem Terroranschlag vom 2. November in Wien alarmiert. Islamismus und Radikalisierung sind auch hier keine Fremdwörter. Zwei Phänomene werden von Sicherheitsbehörden in der Region beobachtet: Erstens ein für Europa vergleichsweise hoher Anteil an Syrien-Reisenden (bzw. -Rückkehrern) und zweitens die so genannten Dschihadistendörfer in Bosnien-Herzegowina, in denen ein streng konservativer Islam gelebt wird.

"Es ist die Nachwirkung einer langen stillen Einflussnahme von arabischen Organisationen am Balkan", sagt Faruk Ajeti, Affiliated Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik. Deutlich geworden sei dieser Einfluss, als sich im Zuge des Krieges in Syrien und Irak Hunderte Jugendliche dem IS angeschlosssen haben.

Aus Syrien in die Staaten des Westbalkan zurückgekehrt sind bis Ende 2019 insgesamt knapp 500 Islamisten. Zwei Drittel von ihnen stammen aus Bosnien und Kosovo. Die meisten der Syrien-Reisenden sind junge Männer. Sie wurden vor allem in armen, ländlichen Gegenden rekrutiert, stammen aus ärmsten Verhältnissen, erklärt Ledion Krisafi vom Albanischen Institut für Internationale Studien in Tirana.

Auch aus Österreich und der Schweiz sind viele der Personen, die nach Syrien gezogen sind, von bosnischer oder - in geringerem Maße - albanischer Herkunft, erklärt Johannes Saal, Dschihadismusforscher an der Uni Luzern.