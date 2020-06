Abdullah-Zentrum: Zuerst wollten es fast alle, dann niemand mehr

Der Islam ist der „Bruder der Religionen“, sagte Ahmed al-Tayeb 2011 und meinte: Auch der Islam sucht den Dialog, selbst der radikale, in Saudi-Arabien herrschende Wahhabismus. Großscheich al-Tayeb war als „Al-Azhar“ bereits damals die oberste theologische Autorität Saudi-Arabiens. Und er liebte den Dialog, vor allem mit Österreichs Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger (ÖVP).

Die Idee, ein interreligiöses Dialogzentrum in Europa zu errichten, wurde nach intensiven Gesprächen in Wien verwirklicht. Strikt dagegen, wegen Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien, waren die Grünen. SPÖ, ÖVP, FPÖ und BZÖ stimmten 2012 im Außenpolitischen Ausschuss für die Errichtung des Zentrums.