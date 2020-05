24-Stunden-Pflege: Warten auf den Zug aus Rumänien

Zug verspätet

Mittlerweile hat Transportminister Lucian Bude eine Arbeitsgruppe mit der Organisation beauftragt, die CFR (rumänische Bahn) und die ÖBB arbeiten an einem Plan. Am Samstag hieß es, dass bis zum 9. Mai der erste Zug mit „rund 360 Personen“ nach Österreich fahren könnte. Sicher war das am Wochenende noch nicht.